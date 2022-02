(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il ritorno di Steve Austin a38 ha messo il mondo in fermento.non combatte da 19 anni, e dopo il promo anti Texas di Kevin Owens a Raw, il match tra i due sembra essere cosa fatta, e l’interesse perè salito alle stelle. Ma sembra non sia finita qui, perché la WWE pare stia pianificando una seconda grande sorpresa per38. Chi sarà? Nell’ultima edizione di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato di chi potrebbe essere l’altra grande sorpresa di: “A quanto pare c’è un’altra sorpresa oltre ad Austin che deve ancora essere annunciata. Dovrebbe essere aldi Austin, ma la lista di persone al suoè piuttosto piccola. Uno è The Rock, ma penso che Dwayne ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Una WrestleMania da sogno, si lavora per portare un altro nome al livello di Stone Cold -… - SpazioWrestling : WWE: Verrà aggiunta una stipulazione speciale ad un match di Elimination Chamber *SPOILER* #WWEChamber #WWE - Ginu_x : @diegocatalano77 Vidi esattamente 2 episodi e mi spaccai le palle. Una sceneggiatura ai livelli della WWE. - SpazioWrestling : DALLE PARTI DI STAMFORD SI FESTEGGIA E ANCHE MOLTO!!! #AEW #CodyRhodes #WWE - VolpeWOcchiali : @Heminguaddi Riguardo alla possibilità che vada in #WWE. Da una parte sono un mark di Cody, lo dico senza problemi,… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Una

Vi ricordiamo che Black Adam hadata d'uscita fissata al 29 luglio 2022 . Nel film ci sarà ... Anche voi vorreste un ritorno celebrativo di The Rock e Stone Cold alla? Fatecelo sapere nei ...Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'AEWnotizia shock che scuote senza dubbio le fondamenta della ... ma diverse fonti danno quasi per certo un suo ritorno in. Con la Road to WrestleMania ormai ...D3 ha poi approfondito i suoi trascorsi in WWE, con un aneddoto molto interessante “Ad inizio 2020 negli USA non interessava più di tanto la pandemia e, a Marzo, sarei dovuto andare come Extra Talent ...Wrestling, compiendo un po’ il percorso inverso rispetto a quello fatto da Mickie James, campionessa femminile della compagnia, che ha però avuto l’opportunità di lottare alla WWE Royal Rumble 2022.