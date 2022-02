Verratti: «Sono il primo calciatore al mondo ad aver comprato un’isola sul metaverso» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Su Calciomercato.com una storia curiosa. Marco Verratti è il primo giocatore al mondo ad aver acquistato un’isola sul metaverso, ossia un mondo virtuale, nel quale si è rappresentati attraverso un avatar e dove tutto è come nel mondo reale. A partire dal calcio. E’ lo stesso Verratti che racconta tutto al portale. L’acquisto è avvenuto grazie alla consulenza di Acta Fintech, società guidata da Gian Luca Comandini e Fabiano Taliani. Sono 25 le isole digitali in vendita su Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso. Verratti ha comprato una di queste. “Ci tenevo molto a questo raggiungere questo obiettivo per primo, credo molto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Su Calciomercato.com una storia curiosa. Marcoè ilgiocatore aladacquistatosul metso, ossia unvirtuale, nel quale si è rappresentati attrso un avatar e dove tutto è come nelreale. A partire dal calcio. E’ lo stessoche racconta tutto al portale. L’acquisto è avvenuto grazie alla consulenza di Acta Fintech, società guidata da Gian Luca Comandini e Fabiano Taliani.25 le isole digitali in vendita su Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso.hauna di queste. “Ci tenevo molto a questo raggiungere questo obiettivo per, credo molto ...

