Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro lasciano la trasmissione insieme? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Contrariamente ai pronostici, la frequentazione tra Ida Platano e Alessandro, giovane e aitante cavaliere approdato nel trono over di Uomini e Donne proprio per conoscerla e corteggiarla, prosegue a gonfie vele. I due hanno anche vissuto l'intimità ammettendo che tra loro c'è una grande attrazione fisica. Non solo, perché registrazione dopo registrazione appaiono sempre più uniti e coinvolti, al punto che si comincia a mormorare che presto potrebbero lasciare insieme il programma di Maria De Filippi. Che Ida, dopo tante delusioni, abbia finalmente trovato l'amore che cercava da tempo? Chissà, staremo a vedere nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne!

