Uomini e Donne: commenti a caldo (16/02/2022) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - TeresaBellanova : Ho firmato con convinzione il referendum. Il parlamento finora non è stato in grado di esercitare fino in fondo il… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - Alessan61538471 : RT @AnnA12352429: Non esistono donne complicate ma solo uomini disattenti... la personalità è tutta bellezza ?? - dollydaruma : RT @venusianfem: giusto cambiare le infrastrutture per renderle più a misura di donna per sicurezza ma 1) veniamo molestate anche alla luce… -