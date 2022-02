Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 12 | 10

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione nel giorno indicato dall’intelligence americana come data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina e la Russia annunciato la fine delle esercitazioni militari Nella messa a Mosca dove dispiegamento di truppe aveva invitati di morbido invasioni soldati ha reso noto il Ministero della Difesa in un comunicato stanno tornando alle loro guarnigioni la TV pubblica ha mostrato immagini di truppe che attraversano un ponte che collega la Crimea con la Russia la Consulta dice no al referendum alla quesito referendario sull’età Masia La Corte Costituzionale si legge in una nota si è riunita in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato abrogazione parziale dell’articolo 569 del Codice Penale proprio ...

Corriere : ?? La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca - Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane…

LEPrimo Piano Ucraina: inviato russo Chizhov, 'Nessun attacco oggi né nel prossimo mese' 16 Febbraio 2022 Primi segnali di distensione nella crisi tra Russia e Ucraina. Mosca ha ...