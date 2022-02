Ue, Brunetta: “Abbiamo salvato il vino italiano” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), esulta sui social: “Abbiamo salvato il vino italiano”. In un post pubblicato sui propri canali ufficiali, infatti, Brunetta spiega. “Grazie alla delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo nella relazione sul Cancer Plan è stata introdotta la distinzione fondamentale tra uso e abuso di alcol, che evita le etichettature con avvertenze sanitarie come quelle usate per il tabacco. Un risultato straordinario a tutela della produzione vitivinicola italiana, di un comparto chiave per il Made in Italy e della nostra stessa cultura: il vino è un elemento identitario che segna la nostra storia e disegna il nostro paesaggio. Il vino è eccellenza, orgoglio italiano. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), esulta sui social: “il”. In un post pubblicato sui propri canali ufficiali, infatti,spiega. “Grazie alla delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo nella relazione sul Cancer Plan è stata introdotta la distinzione fondamentale tra uso e abuso di alcol, che evita le etichettature con avvertenze sanitarie come quelle usate per il tabacco. Un risultato straordinario a tutela della produzione vitivinicola italiana, di un comparto chiave per il Made in Italy e della nostra stessa cultura: ilè un elemento identitario che segna la nostra storia e disegna il nostro paesaggio. Ilè eccellenza, orgoglio. ...

