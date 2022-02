Ucraina, la crisi investe pure l’Eurovision: si ritira la cantante Alina Pash. «Non voglio questo odio» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La crisi Ucraina provoca un contraccolpo inatteso sull’Eurovision. Alina Pash, la cantante che avrebbe dovuto rappresentare Kiev alla kermesse che quest’anno si svolge a Torino, si è ritirata dopo essere stata travolta dalle polemiche per l’accusa di aver tenuto concerti in Crimea, dopo l’annessione alla Russia, e di aver violato le leggi arrivando nella penisola in aereo e non attraverso l’unico percorso consentito che è via terra. Pash solo cinque giorni fa aveva vinto la selezione Ucraina Vidbir 2022 con la canzone con la canzone Tini Zabutykh Predkiv, “Le ombre degli antenati dimenticati”. La crisi Ucraina tocca anche l’Eurovision La decisione su chi la sostituirà è attesa per i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laprovoca un contraccolpo inatteso sul, lache avrebbe dovuto rappresentare Kiev alla kermesse che quest’anno si svolge a Torino, si èta dopo essere stata travolta dalle polemiche per l’accusa di aver tenuto concerti in Crimea, dopo l’annessione alla Russia, e di aver violato le leggi arrivando nella penisola in aereo e non attraverso l’unico percorso consentito che è via terra.solo cinque giorni fa aveva vinto la selezioneVidbir 2022 con la canzone con la canzone Tini Zabutykh Predkiv, “Le ombre degli antenati dimenticati”. Latocca ancheLa decisione su chi la sostituirà è attesa per i ...

