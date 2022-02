Ucraina: Johnson,poche prove del ritiro delle truppe russe (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha sottolineato che ci sono "poche prove" di un ritiro delle truppe russe al confine ucraino durante una telefonata con il segretario generale delle Nazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il primo ministro britannico Borisha sottolineato che ci sono "" di unal confine ucraino durante una telefonata con il segretario generaleNazioni ...

Advertising

iconanews : Ucraina: Johnson,poche prove del ritiro delle truppe russe - lauraluciacarme : @OGiannino Certo gli USA non ne sono usciti benissimo: gli isterici proclami di Biden (e Johnson) sull'invasione im… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Incrementato il numero di truppe tedesche in #Lituania per rafforzare la difesa del paese Il premier britannico #Johns… - ManuelSantoro_ : Nessuno crede più alla strana coppia #Biden & #Johnson sulla crisi #ucraina. Nessun capo di stato tranne i servi de… - ANGELOPANZERA : Ucraina, gli Usa spostano l’ambasciata a Leopoli: “La Russia accelera il dispiegamento di forze”. Cnn: “Attacco mer… -