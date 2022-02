Tutto quello che vuoi sapere su la Bibi | io diversa ma autentica

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? Facendo un bilancio della mia vita, allo stato attuale delle cose direi decisamente che tale bilancio risulterebbe più che positivo. Certo è, che per raggiungere questo risultato ne ho dovute superare molte di fasi negative Ovviamente non è facile nascere in un corpo che non tì appartiene: ti senti a disagio con il tuo stesso riflesso nello specchio, inappropriata nella tua stessa esistenza e in più nella fase adolescenziale ( quella più atroce), vivi perennemente nella speranza di “non farcela”. Ogni singolo cambiamento fisico ti addenta l’anima come una vera e propria coltellata. Dal più minuscolo cambiamento strutturale fisico alla più traumatica comparsa di peluria sul volto.viene recepito come un vero e proprio calvario. La parte piu’ difficile è arrivare alla piena accettazione del ...