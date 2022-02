Tamberi è carico | eccolo nell' aereo messo a disposizione dalla Nba

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi carico

Gianmarcoparteciperà alla partita tra celebrità dell'All - Star Weekend Nba a Cleveland: eccolo prima del decollo."Quanto mi- aggiunge - quando riesco ad allenarmi come voglio e senza distrazioni". "Il 2022 è iniziato ed io non voglio certamente - la promessa di- rimanere seduto con una medaglia ...L'oro olimpico non lo ha certo saziato: «Venticinque giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da ...