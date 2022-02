Salernitana | Sabatini presenta Nicola | “Allenatore di altissimo livello | salvezza…”

Advertising

tvdellosport : ?? Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia, la #Salernitana vorrebbe cambiare allenatore: per il dop… - MilanWorldForum : Sabatini e Nicola sul match col Milan. Le dichiarazioni QUI -) - MilanWorldForum : Sabatini e Nicola sul match col Milan. Le dichiarazioni QUI -) - CronacheTweet : Durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico della Salernitana, Davide Nicola, Sabatini ha lodato… - sportli26181512 : Salernitana, Sabatini: 'Nicola guerriero, sui magazzinieri e le scarpe dei brasiliani...': Walter Sabatini, diretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

Si è presentato oggi Davide Nicola , nuovo allenatore della, affiancato dal presidente Danilo Iervolino e dal ds Walter. 'Noi abbiamo un'idea molto chiara, in questo momento è importante completare il percorso di valutazione. La ...Il neo tecnico: "Non faccio questo lavoro per cercare un contratto"- Specialista in salvezze in extremis, Davide Nicola si presenta a Salerno dopo aver già ...e dal diesseecco il ...Davide Nicola, reduce dalla sofferta salvezza ottenuta col Torino nella passata stagione, è da martedì il nuovo tecnico della Salernitana. Chiamato dal presidente Iervolino e dal ds Walter Sabatini ..."Sto ammirando il suo lavoro, è formidabile ed è un guerriero. La Salernitana può contare su un allenatore di altissimo livello, spero possa rimanere a lungo perché so che vale qualunque altra piazza ...