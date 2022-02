Piazza Affari penalizzata dai bancari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Causa le prese di beneficio sui titoli del comparto bancario, la seduta di Piazza Affari si è chiusa in sostanziale parità. Dopo i forti rialzi innescati ieri dall’allentamento delle tensioni geopolitiche, oggi le borse europee hanno chiuso all’insegna della prudenza in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultimo meeting della Federal Reserve. Il Ftse Mib, che si è fermato a 26.969,32 punti (0,01%), è come detto stato penalizzato dalle performance dei titoli del comparto bancario: Intesa Sanpaolo ha terminato con un -2,17%, in attesa di novità l’accoppiata formata da Banco Bpm e UniCredit ha rispettivamente perso l’1,87 ed l’1,66 per cento, e Bper Banca all’indomani del via libera del Fitd alla cessione della quota in Banca Carige (-0,1%) ha segnato un -1,2%. Nel comparto, Banca Monte dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Causa le prese di beneficio sui titoli del compartoo, la seduta disi è chiusa in sostanziale parità. Dopo i forti rialzi innescati ieri dall’allentamento delle tensioni geopolitiche, oggi le borse europee hanno chiuso all’insegna della prudenza in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultimo meeting della Federal Reserve. Il Ftse Mib, che si è fermato a 26.969,32 punti (0,01%), è come detto stato penalizzato dalle performance dei titoli del compartoo: Intesa Sanpaolo ha terminato con un -2,17%, in attesa di novità l’accoppiata formata da Banco Bpm e UniCredit ha rispettivamente perso l’1,87 ed l’1,66 per cento, e Bper Banca all’indomani del via libera del Fitd alla cessione della quota in Banca Carige (-0,1%) ha segnato un -1,2%. Nel comparto, Banca Monte dei ...

