Pechino 2022, giovedì 17 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci si avvia alla conclusione della rassegna a cinque cerchi in Cina e ci saranno tanti eventi da seguire anche giovedì 17 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. In particolare, gli azzurri al via in questa giornata proveranno a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. C’è lo slalom speciale della combinata di sci alpino femminile, ma anche il freestyle con Lucrezia Fantelli e Jole Galli pronte con le loro evoluzioni. Di seguito ecco l’elenco degli italiani in gara giovedì 17 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT GIOVEDI 17 febbraio (giorno 13, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci si avvia alla conclusione della rassegna a cinque cerchi in Cina e ci saranno tanti eventi da seguire anche17ai Giochi Olimpici Invernali di. In particolare, gli azzurri al via in questa giornata proveranno a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. C’è lo slalom speciale della combinata di sci alpino femminile, ma anche il freestyle con Lucrezia Fantelli e Jole Galli pronte con le loro evoluzioni. Di seguito ecco l’elenco degliin17. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT GIOVEDI 17(giorno 13, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - infoitsport : Pechino 2022 - Slalom, Razzoli chiude 8° a 26 centesimi dal podio. Sala 11° - sportface2016 : Continua a tenere banco il caso #Valieva ai #GiochiOlimpici di #Beijing2022 #FigureSkating -