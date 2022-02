Nostalgie ungheresi della destra che fu

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da quando Jobbik si è impegnato a farsi percepire come partito disì, ma moderato, le sorti dell’estremismo nazionalista ungherese da “duri e puri” sono affidate al MovimentoPatria o, per dirla alla lettera, “MovimentoNostra Patria”. Si tratta di un partito politico fondato nel giugno del 2018. Conservatorismo nazionalista, irredentismo riferito chiaramente ai territori ex, forte euroscetticismo, antiglobalismo, anticomunismo, ostilità verso gli immigrati, esaltazione delle tradizioni, i principali tratti caratteristici di questo soggetto politico. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.