NBA 2021/2022: Heat cadono a Dallas, Celtics travolgono 76ers (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I risultati delle sfide nella notte italiana tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. I Miami Heat cadono a Dallas, con i Mavericks che si impongono sul punteggio di 107-99. Vittoria interna anche per i Boston Celtics, che travolgono i Philadelphia 76ers per 135-87. I Milwaukee Bucks invece vincono sul campo degli Indiana Pacers (119-128), mentre i Minnesota Timberwolves superano in trasferta i Charlotte Hornets (120-126). Successo in trasferta anche per i Phoenix Suns, che battono per 103-96 i Los Angeles Clippers e si confermano leader della Conference Ovest. I Memphis Grizzlies poi battono i New Orleans Pellicans 121-109, mentre i Cleveland Cavaliers cedono 116-124 in casa contro gli Atalanta Hawks.

