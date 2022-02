Mogol: «’E penso a te’ nacque in 20 minuti, mentre con Battisti viaggiavamo sulla Milano-Como» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Verità intervista Giulio Rapetti, in arte Mogol, paroliere autore di decine di successi indimenticabili della storia della musica e «metà» della storica coppia formata con Lucio Battisti. Racconta la genesi di tanti pezzi celebri, molti dei quali nati durante viaggi in macchina, in modo estemporaneo. «I giardini di marzo è un’istantanea della mia infanzia in Via Clericetti, a Lambrate, un quartiere della periferia di Milano. Ogni due settimane passava il carretto dei gelati, ma a casa mia, il 21 del mese, i soldi erano già finiti…». Nel suo repertorio c’è anche “Una giornata uggiosa”. «I miei genitori utilizzavano spesso quel termine per descrivere gli inverni lombardi. La donna di cui parlo nelle strofe è una signora sposata con cui ebbi una relazione iniziata dopo una telefonata in cui mi rivelava di avere le prove dei tradimenti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Verità intervista Giulio Rapetti, in arte, paroliere autore di decine di successi indimenticabili della storia della musica e «metà» della storica coppia formata con Lucio. Racconta la genesi di tanti pezzi celebri, molti dei quali nati durante viaggi in macchina, in modo estemporaneo. «I giardini di marzo è un’istantanea della mia infanzia in Via Clericetti, a Lambrate, un quartiere della periferia di. Ogni due settimane passava il carretto dei gelati, ma a casa mia, il 21 del mese, i soldi erano già finiti…». Nel suo repertorio c’è anche “Una giornata uggiosa”. «I miei genitori utilizzavano spesso quel termine per descrivere gli inverni lombardi. La donna di cui parlo nelle strofe è una signora sposata con cui ebbi una relazione iniziata dopo una telefonata in cui mi rivelava di avere le prove dei tradimenti ...

