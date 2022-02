Le cinture gioiello: il tocco glamour della SS 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Life&People.it Quale sarà il tocco super glamour dei nostri outfit per la Primavera/Estate 2022? Le tendenze dicono cinture gioiello, un accessorio capace di arricchire anche i look più semplici. Le cinture più in voga per la calda stagione sono quelle shining e prendono spunto dai gioielli che comunemente porteremmo al collo; ecco quindi perle, catene e Swarovski che adornano vita e fianchi, attirando l’attenzione nella parte del corpo più sensuale di una donna. Un accessorio ormai indispensabile nell’armadio, ma non è sempre stato così… Le cinture inizialmente erano considerate prerogativa del guardaroba da uomo. Il suo utilizzo non era solo pratico, possederne una era un elemento distintivo; caratterizzava, infatti, l’appartenenza di genere e ceto di un ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Life&People.it Quale sarà ilsuperdei nostri outfit per la Primavera/Estate? Le tendenze dicono, un accessorio capace di arricchire anche i look più semplici. Lepiù in voga per la calda stagione sono quelle shining e prendono spunto dai gioielli che comunemente porteremmo al collo; ecco quindi perle, catene e Swarovski che adornano vita e fianchi, attirando l’attenzione nella parte del corpo più sensuale di una donna. Un accessorio ormai indispensabile nell’armadio, ma non è sempre stato così… Leinizialmente erano considerate prerogativa del guardaroba da uomo. Il suo utilizzo non era solo pratico, possederne una era un elemento distintivo; caratterizzava, infatti, l’appartenenza di genere e ceto di un ...

