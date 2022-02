Lamberto Sposini, l’annuncio improvviso: è successo a 2 giorni dal suo 70esimo compleanno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'amicizia tra Massimo Giletti e Lamberto Sposini è un legame che dura da anni, nato sul posto di lavoro e rafforzatosi nel tempo, come racconta in una breve intervista il conduttore di "Non è l'Arena" all'Adnkronos, in occasione del 70esimo compleanno dell'ex giornalista di Rai1, il 18 febbraio: "Andrò a Milano per abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento", ha dichiarato il volto di La7. Un'amicizia costruita negli anni Un sodalizio che nel tempo ha trovato la sua forza e nato per amore di un lavoro comune, ma non solo: "Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni" ha raccontato Giletti all'agenzia di stampa per poi aggiungere: La nostra amicizia si basava su ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'amicizia tra Massimo Giletti eè un legame che dura da anni, nato sul posto di lavoro e rafforzatosi nel tempo, come racconta in una breve intervista il conduttore di "Non è l'Arena" all'Adnkronos, in occasione deldell'ex giornalista di Rai1, il 18 febbraio: "Andrò a Milano per abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento", ha dichiarato il volto di La7. Un'amicizia costruita negli anni Un sodalizio che nel tempo ha trovato la sua forza e nato per amore di un lavoro comune, ma non solo: "Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni" ha raccontato Giletti all'agenzia di stampa per poi aggiungere: La nostra amicizia si basava su ...

