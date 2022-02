Inter-Liverpool: i Reds si inginocchiano per il Black Lives Matter, nerazzurri in piedi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutti i giocatori del Liverpool, prima del calcio d’inizio contro l’Inter, si sono inginocchiati nell’ambito della protesta del movimento Black Lives Matter. Come ormai accade da un anno circa nelle competizioni in cui giocano le inglesi, l’avversaria doveva scegliere come rispondere. In questo caso, i nerazzurri hanno deciso di non inginocchiarsi, stesso discorso per l’arbitro che è rimasto in piedi. Fermo restando che, ovviamente, non si tratta di indifferenza alla protesta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutti i giocatori del, prima del calcio d’inizio contro l’, si sono inginocchiati nell’ambito della protesta del movimento. Come ormai accade da un anno circa nelle competizioni in cui giocano le inglesi, l’avversaria doveva scegliere come rispondere. In questo caso, ihanno deciso di non inginocchiarsi, stesso discorso per l’arbitro che è rimasto in. Fermo restando che, ovviamente, non si tratta di indifferenza alla protesta. SportFace.

