Highlights e gol Grosseto-Viterbese 0-1, girone B Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Grosseto-Viterbese, partita valida per la 27esima giornata della Serie C 2021/2022. La Viterbese vince 0-1 la sfida del Carlo Zecchini contro gli uomini di Maurizi, grazie al rigore messo a segno da Volpicelli. La squadra di mister Pesoli con questa vittoria si allontana dalla zona playout, ponendosi al 16esimo. Il Grosseto invece resta in penultima posizione. Ecco il VIDEO con le azioni salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di, partita valida per la 27esima giornata della. Lavince 0-1 la sfida del Carlo Zecchini contro gli uomini di Maurizi, grazie al rigore messo a segno da Volpicelli. La squadra di mister Pesoli con questa vittoria si allontana dalla zona playout, ponendosi al 16esimo. Ilinvece resta in penultima posizione. Ecco ilcon le azioni salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace.

