Green Pass, assemblea M5S: duro Sileri, Conte chiede coerenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un vero e proprio showdown fra una parte dei gruppi parlamentari del M5S (in particolare della Camera, i senatori erano in gran parte impegnati in aula e la capogruppo Mariolina Castellone ha fatto notare ai presenti l'inopportunità della convocazione in Contemporanea) e la sua rappresentanza governativa: questo è lo scenario che Giuseppe Conte si è trovato davanti stamattina nel corso dell'assemblea congiunta on line dedicata ai temi del Green Pass e dell'obbligo vaccinale e in generale delle restrizioni antiCovid. A conclusione di una lunga serie di interventi contro la linea governativa e a favore di un allentamento immediato delle restrizioni e di uno stop più esteso dal 31 marzo (con le sparute eccezioni, secondo quanto racconta chi ha preso parte alla riunione, degli interventi di Gilda ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un vero e proprio showdown fra una parte dei gruppi parlamentari del M5S (in particolare della Camera, i senatori erano in gran parte impegnati in aula e la capogruppo Mariolina Castellone ha fatto notare ai presenti l'inopportunità della convocazione inmporanea) e la sua rappresentanza governativa: questo è lo scenario che Giuseppesi è trovato davanti stamattina nel corso dell'congiunta on line dedicata ai temi dele dell'obbligo vaccinale e in generale delle restrizioni antiCovid. A conclusione di una lunga serie di interventi contro la linea governativa e a favore di un allentamento immediato delle restrizioni e di uno stop più esteso dal 31 marzo (con le sparute eccezioni, secondo quanto racconta chi ha preso parte alla riunione, degli interventi di Gilda ...

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - Open_gol : La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe be… - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: La lettera di #SusannaTamaro a #Draghi: “Basta #greenpass, si sfiora il ridicolo” “Prima o poi moriremo tutti. Intanto per… - ilbomba_ : RT @kidstu: #Conte contro l'abrogazione: 'Il #supergreenpass è un buon compromesso rispetto alle varie opzioni in campo'. E quali sarebbero… -