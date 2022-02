Fontana argento nei 1500, con 11 medaglie nessuno come lei (Di mercoledì 16 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva l'11esima medaglia olimpica in carriera per Arianna Fontana. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, a pochi minuti dal bronzo della staffetta maschile, la 31enne valtellinese si prende l'argento nella finale dei 1500 di short track. Arianna Fontana stacca così Stefania Belmondo e diventa in solitaria l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi. La prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile) prima dell'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500, argento ancora nella relay donne e bronzo nei 1000) e il tris di Pechino: di nuovo oro nei 500, argento nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva l'11esima medaglia olimpica in carriera per Arianna. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, a pochi minuti dal bronzo della staffetta maschile, la 31enne valtellinese si prende l'nella finale deidi short track. Ariannastacca così Stefania Belmondo e diventa in solitaria l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi. La prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (nei 500, bronzo neie nella staffetta femminile) prima dell'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500,ancora nella relay donne e bronzo nei 1000) e il tris di Pechino: di nuovo oro nei 500,nella ...

