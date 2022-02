Eutanasia, un referendum abrogativo non è lo strumento adatto per un dolore così complesso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nell’epoca delle semplificazioni e delle polarizzazioni – no-vax, sì-vax; pro-choice, pro-life; and so on –, la vera vittima designata è la lucidità del discorso. Il rischio, ovviamente, è tanto più alto quanto più ad oggetto vi sono temi sensibili. E poiché nessun tema è più sensibile della vita e del dolore, il dibattito sulla cosiddetta Eutanasia legale – e sul referendum, e sulla sua inammissibilità – si presta forse più di tutti gli altri a questa sorte, perché quanto tiri fuori la sofferenza di qualcuno, lì non c’è spazio per la lucidità. Il punto, però, è che qualcuno questa lucidità deve pur mantenerla. Anche perché altrimenti si rischia di perdere lo sguardo sull’altro. È questo il tema fondamentale: la parola della sofferenza – con il fantasma di immedesimazione che sempre genera – fa perdere di vista la complessità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nell’epoca delle semplificazioni e delle polarizzazioni – no-vax, sì-vax; pro-choice, pro-life; and so on –, la vera vittima designata è la lucidità del discorso. Il rischio, ovviamente, è tanto più alto quanto più ad oggetto vi sono temi sensibili. E poiché nessun tema è più sensibile della vita e del, il dibattito sulla cosiddettalegale – e sul, e sulla sua inammissibilità – si presta forse più di tutti gli altri a questa sorte, perché quanto tiri fuori la sofferenza di qualcuno, lì non c’è spazio per la lucidità. Il punto, però, è che qualcuno questa lucidità deve pur mantenerla. Anche perché altrimenti si rischia di perdere lo sguardo sull’altro. È questo il tema fondamentale: la parola della sofferenza – con il fantasma di immedesimazione che sempre genera – fa perdere di vista la complessità ...

