Eutanasia | Cappato | “E’ stata una decisione politica”

(Adnkronos) – "Non ero ottimista". Così ai microfoni di Radio Capital Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiedeva di depenalizzare l'omicidio del consenziente. "Giuliano Amato, personaggio istituzionale di grandissimo livello è anche una personalità politica. E questa è una decisione anche molto politica", ha detto tornando a dire che è "un brutto segnale per la democrazia". Sul referendum cannabis, ha aggiunto Cappato, "se la Corte dovesse dichiarare inammissibili anche questo quesito, sarebbe spazzato via non solo il tema come quello dell'Eutanasia, ma una intera stagione referendaria. Tra l'atro dubito che a quel punto i referendum sulla giustizia riuscirebbero a raggiungere il ...

