Doppi festeggiamenti a febbraio per il "dottore"! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo febbraio regala a Valentino Rossi diversi motivi per festeggiare. E non solo perché oggi compie 43 anni, ma soprattutto perché, a giorni, Francesca Sofia Novello, 28, la sua compagna, partorirà la loro prima figlia. Francesca Sofia Novello, la carriera e l'amore per Valentino Rossi guarda le foto Il "dottore", in questi giorni, si trova nella campagna francese, precisamente a Magny-Cours, nella regione della Borgogna, per fare le prove in vista del via della sua stagione a quattro ruote.

