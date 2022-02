Da Libemax una app per la messaggistica professionale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Il dialogo costante con le imprese che da oltre otto anni supportiamo con soluzioni hi-tech per la gestione delle attività quotidiane – afferma Daniel Maida, amministratore delegato di– è alla base di tutti i progetti che sviluppiamo costantemente. Ed è proprio ascoltando le problematiche che ogni giorno devono affrontare le realtà che utilizzano i nostri sistemi per le timbrature, App Rilevazione Presenze, e per gli accessi in sede, App Registro Visitatori, che abbiamo identificato un altro aspetto importante che può essere reso smart e semplice grazie ad una piattaforma innovativa: la comunicazione interna. Ecco perché nasce Dimmia, il sistema diper aziende”. Il problema a cui la nuova App firmatafornisce una risposta hi-tech è connaturato alla modalità standard di ...