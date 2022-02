Crisi ucraina, Kiev denuncia un attacco informatico «senza precedenti», ma Mosca nega responsabilità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È davvero de-escalation nella Crisi russo-ucraina? La tensione sembra scendere, ma il ministero della Difesa ucraina denuncia in queste ore un attacco informatico «senza precedenti» che ha colpito i siti web del ministero, quello delle forze armate e quelli di due banche statali. attacco per cui la Russia nega qualsiasi responsabilità: «Come atteso, l’ucraina continua a incolpare la Russia per tutto. La Russia non ha nulla a che fare con gli attacchi cibernetici», dice ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca aggiunge anche che ritiene «positivo» il fatto che il presidente americano Joe Biden voglia proseguire i colloqui. In ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È davvero de-escalation nellarusso-? La tensione sembra scendere, ma il ministero della Difesain queste ore un» che ha colpito i siti web del ministero, quello delle forze armate e quelli di due banche statali.per cui la Russiaqualsiasi: «Come atteso, l’continua a incolpare la Russia per tutto. La Russia non ha nulla a che fare con gli attacchi cibernetici», dice ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.aggiunge anche che ritiene «positivo» il fatto che il presidente americano Joe Biden voglia proseguire i colloqui. In ...

