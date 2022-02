Cosa vediamo stasera in tv | Ecco i programmi del 16 febbraio 2022

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)in tv? Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:in tv: Rai 1 e Rai 1 Hd: Ero in guerra ma non lo sapevo Per gli appassionati di film drammatici, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda, in prima serata, Ero in guerra ma non lo sapevo. Il film è ambientato nella Milano di fine anni ’70. Durante una rapina, il gioielliere Pierluigi Torregiani quando vede se stesso e la sua famiglia, esplode un colpo di pistola e uno dei banditi viene ucciso accidentalmente. Da quel momento in poi la vita del gioielliere cambia drasticamente e molti giornali lo accusano di essere un ...