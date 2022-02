Coronavirus, il bollettino del 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 59.749, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.265.343. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 70.297 unità, quindi al momento risultano positive 1.480.113 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.073. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 15.127, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.463.913. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 278 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 151.962. Da ieri si registrano anche 129.888 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 10.633.268. Nuovi contagiati: 59.749 Contagiati totali: 12.265.343 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 59.749, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.265.343. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 70.297 unità, quindi al momento risultano positive 1.480.113 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.073. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 15.127, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.463.913. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 278 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 151.962. Da ieri si registrano anche 129.888 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 10.633.268. Nuovi contagiati: 59.749 Contagiati totali: 12.265.343 Incremento netto positivi: ...

Advertising

AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 70.852 casi Covid e 388 morti, giù le intensive e i ricoveri: bollettino 15 febbraio - LUIGIVACCARO5 : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 13 febbraio | Sky TG24 EPPURE NONOSTANTE T… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino nazionale: 70.852 nuovi contagiati e 388 decessi - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 59.749 contagi e 278 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 16 febbraio - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 febbraio: 59.749 nuovi casi, i morti sono 278 -