Barbara D'Urso, "È incinta": il lieto annuncio poco fa. Fan increduli, sono al settimo cielo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Barbara D'Urso sta aspettando di tornare nelle case degli italiani in prima serata con La Pupa e il Secchione, ma a rendere la vita della conduttrice ancora più emozionante sarebbe la futura nascita della sua prima nipote. L'indiscrezione è stata data da Alberto Dandolo e riportata da Dagospia. Per annunciare la - presunta - lieta notizia è stato usato con ironia il video in cui Barbara D'Urso interpreta "Madre" del noto sketch di "Sensualità a corte" (il comico teatrino nato nel 2005 all'interno del programma satirico "Mai dire lunedì di Italia") per annunciare l'inizio del programma. "Si sussurra che la sempreverde Barbarella D'Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna" si legge su Dagospia.

