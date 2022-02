Atp Rio de Janeiro 2022, impresa Sonego e Vavassori: battuti Cabal e Farah (Di giovedì 17 febbraio 2022) Grandissimo risultato di Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, che nel primo turno del tabellone di doppio dell’Atp 500 di Rio de Janeiro hanno sconfitto i forti colombiani Cabal/Farah con il punteggio di 7-6(7) 5-7 14-12 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Una partita decisa su pochissimi punti, con gli azzurri capaci di annullare un set point nel tiebreak del primo parziale per poi però cedere il secondo set dopo aver mancato ben dieci palle break. Si è deciso tutto al super-tiebreak quindi, con Cabal e Farah che non hanno sfruttato due match point e con Sonego e Vavassori che alla terza occasione hanno chiuso la partita conquistando l’accesso al secondo turno. La coppia azzurra adesso attende i vincitori di Gonzalez/Molteni – ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Grandissimo risultato di Lorenzoe Andrea, che nel primo turno del tabellone di doppio dell’Atp 500 di Rio dehanno sconfitto i forti colombianicon il punteggio di 7-6(7) 5-7 14-12 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Una partita decisa su pochissimi punti, con gli azzurri capaci di annullare un set point nel tiebreak del primo parziale per poi però cedere il secondo set dopo aver mancato ben dieci palle break. Si è deciso tutto al super-tiebreak quindi, conche non hanno sfruttato due match point e conche alla terza occasione hanno chiuso la partita conquistando l’accesso al secondo turno. La coppia azzurra adesso attende i vincitori di Gonzalez/Molteni – ...

