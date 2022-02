ATP Marsiglia 2022, Stefano Travaglia viene spazzato via da Ilya Ivashka (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si chiude al secondo turno l’esperienza di Stefano Travaglia nel torneo ATP 250 di Marsiglia. Il trentenne di Ascoli Piceno è uscito con le ossa rotte (e un braccio dolorante) dalla sfida con il bielorusso Ilya Ivashka, vittorioso con un nettissimo 6-1 6-3 in poco più di un’ora. La quinta testa di serie del seeding raggiunge Aslan Karatsev e Andrey Rublev ai quarti di finale e attende il vincitore tra Felix Auger-Aliassime e Jo-Wilfried Tsonga. Per Travaglia la partita si mette immediatamente in salita. Il servizio non gli viene incontro, poiché quando è costretto alla seconda non riesce praticamente a vincere un punto; Ivashka è in serata di grazia e mette a segno immediatamente due break, con cui si porta in vantaggio sul 5-0. L’azzurro riesce ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si chiude al secondo turno l’esperienza dinel torneo ATP 250 di. Il trentenne di Ascoli Piceno è uscito con le ossa rotte (e un braccio dolorante) dalla sfida con il bielorusso, vittorioso con un nettissimo 6-1 6-3 in poco più di un’ora. La quinta testa di serie del seeding raggiunge Aslan Karatsev e Andrey Rublev ai quarti di finale e attende il vincitore tra Felix Auger-Aliassime e Jo-Wilfried Tsonga. Perla partita si mette immediatamente in salita. Il servizio non gliincontro, poiché quando è costretto alla seconda non riesce praticamente a vincere un punto;è in serata di grazia e mette a segno immediatamente due break, con cui si porta in vantaggio sul 5-0. L’azzurro riesce ad ...

