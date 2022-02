Ucraina, Putin su notizie invasione: non è che hanno l'ora esatta? (Di martedì 15 febbraio 2022) Vladimir Putin è arrivato a scherzare sulle notizie di un imminente attacco russo all'Ucraina, chiedendo di verificare se i media avessero anche un'ora precisa per l'avvio dell'invasione. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Vladimirè arrivato a scherzare sulledi un imminente attacco russo all', chiedendo di verificare se i media avessero anche un'ora precisa per l'avvio dell'. Lo ha ...

