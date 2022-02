Roma, per la regia del futuro occhio a Hojbjerg (Di martedì 15 febbraio 2022) Il punto dolente del mercato Romanista resta il regista. Insieme a quello di Granit Xhaka c'è anche il nome di Pierre-Emile Hojbjerg,... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Il punto dolente del mercatonista resta il regista. Insieme a quello di Granit Xhaka c'è anche il nome di Pierre-Emile,...

Advertising

amnestyitalia : Quasi cinque ore di fermo solo per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero dell… - repubblica : No Vax, spunta il vademecum per far vedere i 'sorci verdi' allo Stato [di Arianna Di Cori] - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma ?? ?? DAJE ROMA ?? #ASRoma - Failbetter6 : RT @AlanPanassiti: Tutti denunciati i 200 eroi di #Roma che pensavano di essere più furbi. #novax guidati dal fascista #franzoni https://t.… - APELAGRACCI : RT @repubblica: No Vax, spunta il vademecum per far vedere i 'sorci verdi' allo Stato [di Arianna Di Cori] -