(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Stabilizzaredellasalernitana”. Lo ribadisce ancora una volta la Funzione PubblicaSalerno: il segretario provinciale Antonio Capezzuto si dice certo del fatto che il fabbisogno del personale degli Ospedali e del territorio va già oltre la presenza dei. L’appello arriva all’indomani della richiesta avanzata dalla Regione Campania a tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione di procedere ad una ricognizione del personale sanitarioo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Madia al 31/12/2021 e del personale assunto durante l’emergenza Covid che al 30/06/2022 sarà in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 18 mesi anche non continuativo, di cui almeno 6 nel periodo ...

anteprima24 : ** #Precari nella #Sanità: per la Fp Cgil vanno stabilizzati tutti ** - carmen_distaso : RT @marcelito60: #PresaDiretta il servizio denuncia di stasera va scolpito nella pietra. I lavoratori precari sono sotto ricatto e senza d… - m_prinzivalli : RT @marcelito60: #PresaDiretta il servizio denuncia di stasera va scolpito nella pietra. I lavoratori precari sono sotto ricatto e senza d… - iodalmare70 : RT @marcelito60: #PresaDiretta il servizio denuncia di stasera va scolpito nella pietra. I lavoratori precari sono sotto ricatto e senza d… - LuigiaFio : RT @marcelito60: #PresaDiretta il servizio denuncia di stasera va scolpito nella pietra. I lavoratori precari sono sotto ricatto e senza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari nella

Orizzonte Scuola

... rende ragione a oggi della presenza di circa 1600 giovani ricercatori, il meglio della ... pur avendo lo stesso percorso di studi, negli anni sono stati assuntidirigenza e altri, ...... "Da noi, almenoscuola secondaria, prima si studia la disciplina e poi solo in una seconda ...porta ad avere numeri enormi di cattedre non coperte ma nel contempo anche un alto numero di: ...Voghera Vivono in rifugi di fortuna (le chiamano le “baracchine”) nella zona del deposito ferroviario ... di trovare una sistemazione meno precaria di un covo tra i binari, un tetto e un ...Al Gf Vip, Valentino si chiama Alex Belli. Stasera l'ex di Centovetrine tornerà nella casa di Cinecittà per sconbussolare gli equilibri già precari del loft. Saranno due settimane di fuoco e i nervi ...