Pnrr: Comune di Barletta lancia una piattaforma digitale per i cittadini (Di martedì 15 febbraio 2022) Un'area web dedicata all'invio di interventi sulle proposte progettuali relative alle misure previste nel Pnrr. Questa l'innovazione del , tra i primi ad inaugurare un nuovo servizio – in modalità interamente digitale – per dare la possibilità a soggetti portatori di interessi diffusi di inoltrare le adesioni al partenariato economico e sociale necessarie per inviare proposte alle varie misure del Pnrr. L'iniziativa è nata con il supporto di Cle, Pmi innovativa barese, impegnata nella realizzazione di prodotti informatici per la Pa. In particolare, il servizio è stato reso possibile grazie a un'integrazione della piattaforma informatica Resettami Sad – Servizi a Domanda, sviluppata da Cle, che consente di digitalizzare la fase di gestione delle istanze ricevute dai cittadini, automatizzando ...

