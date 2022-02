Pensioni, governo apre a superamento 67 anni ma con ricalcolo contributivo (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il governo apre alla flessibilità in uscita sulle Pensioni e condivide la richiesta di Cgil, Cisl e Uil di superare la rigidità del requisito dei 67 anni previsto dalla legge Fornero. Ma a un prezzo: il ricalcolo contributivo degli assegni Pensionistici. La disponibilità è arrivata nel corso del terzo tavolo di confronto tecnico con i sindacati oggi al ministero del Lavoro. Un paletto questo che ‘raffredda’ la soddisfazione di Cgil, Cisl e Uil anche se i sindacati non sembrano sottovalutare lo sforzo del governo che ha fornito una disponibilità, seppure generica, anche sulla revisione dei coefficienti di trasformazione e sulla possibilità di eliminare la soglia del 2,8 e 1,5 volte dell’assegno sociale per coloro che raggiungono ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilalla flessibilità in uscita sullee condivide la richiesta di Cgil, Cisl e Uil di superare la rigidità del requisito dei 67previsto dalla legge Fornero. Ma a un prezzo: ildegli assegnistici. La disponibilità è arrivata nel corso del terzo tavolo di confronto tecnico con i sindacati oggi al ministero del Lavoro. Un paletto questo che ‘raffredda’ la soddisfazione di Cgil, Cisl e Uil anche se i sindacati non sembrano sottovalutare lo sforzo delche ha fornito una disponibilità, seppure generica, anche sulla revisione dei coefficienti di trasformazione e sulla possibilità di eliminare la soglia del 2,8 e 1,5 volte dell’assegno sociale per coloro che raggiungono ...

