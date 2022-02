Mosca ritira alcune truppe dal confine ucraino: finite le esercitazioni programmate. Ma Washington e Kiev non si fidano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Le esercitazioni russe e bielorusse stanno andando avanti secondo il programma, indipendentemente da alcuni che hanno attacchi di isteria”. Così Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, commentando il graduale ritiro delle truppe schierate a ridosso del confine con l’Ucraina che, il ministro afferma facente parte di alcune manovre che detti reparti avevano programmato da tempo nell’area. Dunque, ha rimarcato ironicamente Sergei Lavrov, “Un ritiro programmato che – precisa – non dipende dall’isteria dell’Occidente”. Mosca ritira alcune truppe, il ministero della Difesa russo: “svolte le loro missioni si preparano a tornare alle loro basi” Insomma, ora la versione di Mosca è che quella di una imminente invasione dell’esercito russo ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) “Lerusse e bielorusse stanno andando avanti secondo il programma, indipendentemente da alcuni che hanno attacchi di isteria”. Così Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, commentando il graduale ritiro delleschierate a ridosso delcon l’Ucraina che, il ministro afferma facente parte dimanovre che detti reparti avevano programmato da tempo nell’area. Dunque, ha rimarcato ironicamente Sergei Lavrov, “Un ritiro programmato che – precisa – non dipende dall’isteria dell’Occidente”., il ministero della Difesa russo: “svolte le loro missioni si preparano a tornare alle loro basi” Insomma, ora la versione diè che quella di una imminente invasione dell’esercito russo ...

