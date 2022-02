Giustizia | a chi servono quei referendum? Segui la diretta con Peter Gomez

Advertising

TNannicini : Con 30anni di ritardo c’è chi si accorge del fattore M e dei pericoli del cortocircuito mediatico-giudiziario. Benv… - robertosaviano : #Insider è un viaggio che mi ha portato a contatto con il mondo che da sempre racconto e combatto. Insider è chi è… - Vicker1972 : @Noiconsalvini Iniziative lodevoli ma che trascurano il vero problema dell'ingiustizia che è la INTERPRETAZIONE Per… - FLoxLo : RT @Moonlightshad1: Nei paesi normali, dove la politica è al servizio di tutti e non solo di qualcuno il politico che deraglia nemmeno arr… - MtTrincas : RT @Moonlightshad1: Nei paesi normali, dove la politica è al servizio di tutti e non solo di qualcuno il politico che deraglia nemmeno arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia chi

E offrire protezione e anonimato aha il coraggio di fare il proprio dovere e denunciare gli ... CARTABIA: 'DELEGA SCADE A FINE MARZO, AGIRE VELOCEMENTE' La ministra dellaMarta Cartabia , ...... i leader dei partiti,più,meno, hanno fatto a gara a intestarsi il merito della ... Uno dei temi caldi è la riforma della. Il Consiglio dei ministri l'ha varata. Il giudizio di questo ...I giudici della Consulta hanno esaminato per primo il quesito sull’eutanasia, per proseguire con quello sulla cannabis e trattare il primo dei sei referendum sul tema giustizia ... chiede di ...Sono otto in totale i quesiti: sei sulla giustizia promossi da Radicali ... CANNABIS - La richiesta qui è di cancellare le pene per chi coltiva cannabis (carcere da 2 a 6 anni e multa da 26mila a ...