Franco Gabrielli, chi è il sottosegretario di Stato: età, carriera, libro, figli, partito, moglie, Instagram (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Franco Gabrielli, ma conosciamolo ancora meglio! Franco Gabrielli: chi è, età, carriera Franco Gabrielli è nato a Viareggio il 13 febbraio del 1960 ed è un prefetto, funzionario e poliziotto. Già direttore del SISDE e dell’AISI, prefetto dell’Aquila, Capo del Dipartimento della protezione civile e prefetto di Roma. Nel 2016 è Stato nominato Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza e da marzo dello scorso anno è l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Di lui sappiamo che dopo il liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza, poi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo ancora meglio!: chi è, età,è nato a Viareggio il 13 febbraio del 1960 ed è un prefetto, funzionario e poliziotto. Già direttore del SISDE e dell’AISI, prefetto dell’Aquila, Capo del Dipartimento della protezione civile e prefetto di Roma. Nel 2016 ènominato Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza e da marzo dello scorso anno è l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Di lui sappiamo che dopo il liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza, poi è ...

Advertising

CorriereCitta : Franco Gabrielli, chi è il sottosegretario di Stato: età, carriera, libro, figli, partito, moglie, Instagram - robgiannotti : RT @BaldiniCastoldi: Franco Gabrielli Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, autorità delegata per la sicure… - altrogiornorai1 : RT @BaldiniCastoldi: Franco Gabrielli Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, autorità delegata per la sicure… - BaldiniCastoldi : Franco Gabrielli Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, autorità delegata per la sic… - JoeWolve : @cclatwe @mamo75r @La_manina__ Certo, l'incontro tra mancini e Renzi dietro ai cessi dell'autogrill era così autori… -