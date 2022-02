Formazioni ufficiali PSG Real Madrid: le scelte degli allenatori (Di martedì 15 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di PSG Real Madrid match valido per gli ottavi di finale della Champions League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di PSG Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ledi PSGmatch valido per gli ottavi di finale della Champions League: leEcco gli schieramentidi PSG, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino(4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti L'articolo proviene da Calcio News 24.

