Festa di compleanno da incubo: sette bimbi intossicati dal monossido di carbonio

Un compleanno si è trasformato in un incubo, a Gorizia, per sette bimbi e le loro famiglie. Nel corso di una Festa organizzata nel gazebo di un locale, i piccoli sono rimasti intossicati per avere inalato monossido di carbonio...

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno Sette bambini intossicati dal monossido alla festa di compleanno: un piccolo portato in camera iperbarica L'incidente è accaduto ieri nella struttura provvisoria esterna di un locale di (), dove i piccoli, con le famiglie, festeggiavano un compleanno. I bambini portati in Pronto soccorso I bimbi non sono ...

Friuli, 7 bambini intossicati dal monossido durante una festa di compleanno È successo la sera del 13 febbraio, nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, stavano festeggiando un compleanno. I bimbi non sono in ...

