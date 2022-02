Advertising

Gazzetta_it : Discesa donne, la Goggia è d’argento, Nadia Delago bronzo #Beijing2022 - vivodijuvee : RT @Gazzetta_it: Discesa donne, la Goggia è d’argento, Nadia Delago bronzo #Beijing2022 - Manuensito89 : Straordinaria @ItaliaTeam_it nella discesa donne @Beijing2022, @goggiasofia (al rientro dopo l'infortunio di Cortin… - iceagescomin : Ho visto ora la replica. Bravissime le Delago e la Curtoni, ma immensa Sofia #Goggia. Peccato per l’ottima discesa… - GustoH24 : Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa donne

L'appuntamento che però farà svegliare tanti nel cuore della notte sarà quello con la... perché in programma ci sono le finali delle gare ad inseguimento a squadre : dalle ore 9.22 le(...Fino alladella svizzera, l'Italia occupava le prime tre posizioni con Goggia, Delago ed Elena Curtoni, scesa per prima e alla fine quinta con 1'3287. Per Goggia si trattava del rientro dopo ...Mercoledì (ore 5.00 italiane) si torna in pista sulla discesa di Yanqing, in ottica gara di giovedì ... ultimo appuntamento individuale per il settore femminile. Sono appena 26 le iscritte al training ...Sofia Goggia e Nadia Delago centrano un podio storico per l’Italia a Pechino 2022 nella discesa libera femminile: la sciatrice bergamasca, infortunatasi gravemente a Cortina il 23 gennaio, fa il ...