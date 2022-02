Costa: «Green pass obbligatorio anche per chi è in smart working. E il governo non esclude controlli» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’obbligo di Green pass per i lavoratori in smart working «c’è nella misura in cui la norma primaria prevede l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l’obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d’età. È quindi confermato» anche per chi lavora da casa. Lo ha chiarito oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1. E i controlli? «I controlli sono un’operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono precluse anche altre attività, come i trasporti, i ristoranti o i cinema. Quindi c’è anche un altro modo per controllare chi non è ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) L’obbligo diper i lavoratori in«c’è nella misura in cui la norma primaria prevede l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l’obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d’età. È quindi confermato»per chi lavora da casa. Lo ha chiarito oggi il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1. E i? «Isono un’operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono preclusealtre attività, come i trasporti, i ristoranti o i cinema. Quindi c’èun altro modo per controllare chi non è ...

