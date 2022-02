Champions League: Inter, l’ultimo doppio confronto con il Liverpool è amaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Andata dei primi quattro ottavi di finale di Champions League, domani alle 21,00 l’Inter ospita il Liverpool: sono due le precedenti doppie sfide giocate tra le due squadre nel torneo. Le prime sono le semifinali di Coppa dei Campioni 1964/1965, dopo la vittoria dei “Reds” ad Anfield per 3-1 i nerazzurri trionfarono 3-0 in questo stadio e staccarono così il pass per la finale. In quell’occasione i gol furono messi a segno da Mario Corso, Peirò e Giacinto Facchetti, l’allenatore era Helenio Herrera: l’Inter poi vinse la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva battendo il Benfica 1-0 a San Siro. Il secondo doppio confronto si è disputato invece agli ottavi di finale di Champions League 2007/2008, i nerazzurri di Roberto Mancini ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Andata dei primi quattro ottavi di finale di, domani alle 21,00 l’ospita il: sono due le precedenti doppie sfide giocate tra le due squadre nel torneo. Le prime sono le semifinali di Coppa dei Campioni 1964/1965, dopo la vittoria dei “Reds” ad Anfield per 3-1 i nerazzurri trionfarono 3-0 in questo stadio e staccarono così il pass per la finale. In quell’occasione i gol furono messi a segno da Mario Corso, Peirò e Giacinto Facchetti, l’allenatore era Helenio Herrera: l’poi vinse la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva battendo il Benfica 1-0 a San Siro. Il secondosi è disputato invece agli ottavi di finale di2007/2008, i nerazzurri di Roberto Mancini ...

Advertising

Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - DiMarzio : #UCL, #UEL e #UECL | Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, con una svolta epocale: dopo… - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? PSG-Real Madrid e Salisburgo-Bayern anche in 4K ? E se sei cliente SKY Q abbonato Amazon… - Angy_05_12 : RT @VolleyLube: ?? Champions League ?? Ultimo atto della Pool C all'Eurosuole Forum ?? Lube in campo mercoledì (20.30) con lo Zaksa ?? Parla S… - mananeke_weldi : RT @Inter: ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv... ?????? https:/… -