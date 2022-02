Cassiopea | tutto sull’ultima supernova scoperta

Leggi su zon

(Di martedì 15 febbraio 2022) La tecnologia ha da sempre permesso all’uomo di scoprire la realtà al di fuori del suo mondo. Ne è un esempio il telescopio spaziale Ixpe, frutto di una nella missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), con il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Lo strumento è riuscito a riportare le ultime immagini dellaA, un corpo celeste costituito dai residui di una stella esplosa nel XVII secolo. “II telescopio Ixpe, grazie alla tecnologia abilitante di rivelatori al gas-pixel detector che abbiamo inserito in questa missione, sarà per la prima volta in grado di fare un censimento di diverse decine di sorgenti di varia natura, sia galattiche, sia extragalattiche per confermare il grado di polarizzazione di queste sorgenti”, ha spiegato il dott. Luca ...