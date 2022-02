Bimba curda operata a Napoli | è in ottime condizioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È incliniche Nza, la piccola pazientearrivata avenerdì scorso, e che è statanella notte presso la unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di, diretta dal dottor Guido Oppido. “Al momento – spiega Oppido – la piccola, di soli 9 mesi, è ancora in terapia intensiva, ma è estubata e inemodinamiche stabili. Se il quadro clinico evolverà positivamente, non si esclude un suo trasferimento in reparto, dove l’aspetta la mamma, nei prossimi giorni”. “Siamo vicini alla famiglia della piccola Nza e continueremo a garantire loro assistenza e supporto anche nella delicata fase del post-operatorio. Alla piccola, di cui seguiamo ...

Abbiamo preso un po' tutti a cuore la storia della piccola bimba curda Nza, di soli 9 mesi che, a causa di un problema congenito al cuore, rischiava la vita ogni volta che piangeva. La bimba, accompagnata dai genitori, l'11 febbraio è arrivata all'ospedale Monaldi di Napoli.