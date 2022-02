Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio: si sfiora la rissa tra due Cavalieri, c’entra un presunto sponsor (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne i toni si sono fatti sempre più accesi. In particolare, il tronista Matteo Ranieri ha navigato in acque piuttosto turbolente. Infatti, sia Federica Aversano, che Denise Mingiano, le due corteggiatrici del ragazzo, hanno lasciato lo studio del dating show. Matteo Ranieri si è trovato, così, senza corteggiatrici. Anche Tina Cipollari e Gemma Galgani, come sempre, sono state protagoniste di alcuni accesi scambi d’opinione. La Dama torinese ha cominciato una nuova conoscenza, ma l’opinionista non crede molto al suo interesse. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 febbraio, ci sarà un duro scontro tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, come riportato da Il Vicolo delle News. Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime puntate dii toni si sono fatti sempre più accesi. In particolare, il tronista Matteo Ranieri ha navigato in acque piuttosto turbolente. Infatti, sia Federica Aversano, che Denise Mingiano, le due corteggiatrici del ragazzo, hanno lasciato lo studio del dating show. Matteo Ranieri si è trovato, così, senza corteggiatrici. Anche Tina Cipollari e Gemma Galgani, come sempre, sono state protagoniste di alcuni accesi scambi d’opinione. La Dama torinese ha cominciato una nuova conoscenza, ma l’opinionista non crede molto al suo interesse. A, secondo le, nella puntata del 14, ci sarà un duro scontro tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, come riportato da Il Vicolo delle News.e ...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - lostlunari : RT @SofsBishop: Ci sono migliaia di pasticcerie in italiane gli uomini nei commenti vanno a rompere i coglioni all'unica che aiuta le donne… - magizito : Uomini e donne rispondono in modo diverso ai disastri naturali -