Super green pass lavoro over 50, Pregliasco: "E' scelta politica" (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – green pass rafforzato per i lavoratori over 50? "L'obbligo è un elemento che vuole garantire, seppure in una fase di relativa tranquillizzazione" dei contagi Covid, "una base vaccinale al maggior numero di persone possibile. Il razionale dell'insistenza della vaccinazione a mio avviso c'è come necessità", ma imporla per poter lavorare "è una scelta della politica", gli strumenti per raggiungere l'obiettivo "sono scelte politiche". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50. "La prospettiva è che questo virus resterà tra noi e quest'inverno – prevede l'esperto – dopo ...

