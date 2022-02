Sconcerti | l’Inter non è più la squadra di riferimento del campionato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sul Corriere della Sera, Marioscrive che non è piùladideldi Serie A. “È cambiato qualcosa rispetto a un anno fa. Quanto diventerà importante è presto per dirlo, ma qualcosa è cambiato.ha 5 punti in meno (con una partita da recuperare), circa il 10%, una flessione importante in qualunque bilancio aziendale. Il Milan ne ha 2 in più, il Napoli 9. Questo significa cheperde adesso il suo significato didi, perde luce anche se sembra non meritarlo. Ha sempre un grande volume, ma è meno brillante, appena più avara”. “ha perso sul Milan 5 punti in 2 partite, 3 sul Napoli, non può essere più la stessa cosa. Il ...